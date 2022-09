Buch über Platt am Niederrhein : Häppkes von der Heimat

Buch über Platt am Niederrhein

Niederrhein Sprachforscher Georg Cornelissen hat ein humorvolles Buch über den Platt am Niederrhein veröffentlicht. Bei der Buchvorstellung gab’s ein paar Anekdoten.

„Prakesieren“, „Pöttekieker“ und „Fissematenten“ sind nur drei der bekannteren Beispiele aus dem großen Wortschatz des niederrheinischen Platt. Der Sprachforscher Georg Cornelissen berichtet in seinem neuen Buch „Der Niederrhein und sein Platt“ humorvoll und kurzweilig von zahlreichen anderen.

„Mir war sehr daran gelegen, ein abwechslungsreiches und gut lesbares Buch zu schreiben, also alles andere als trocken“, sagte Cornelissen jetzt bei der Buchvorstellung. Der Förderkreis „För Land en Lüj“, vier Sparkassen am Niederrhein und der Landschaftsverband Rheinland (LVR) haben den Druck des Buches finanziell unterstützt.

In 20 jeweils abgeschlossenen Kapiteln erzählt Mundartpapst Cornelissen die Geschichten bekannter Redewendungen wie „van de Söck“ – von den Socken. Er geht dabei Dialektgrenzen ab und gerät mitunter bis weit hinter die holländische Grenze. „Früher sagte man zu den Grenzüberschreitungen ‚över de Pöle‘“, so Cornelissen. Diesseits und jenseits der Grenze könnten sich Menschen bis heute gut auf Platt unterhalten, so der Sprachforscher.