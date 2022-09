Musikvereine in Alpen : Forsche Glückwünsche mit Pauken und Flötentönen

Musikvereine in Alpen

Bönninghardt Das Tambourcorps Bönninghardt-Vierquartieren begrüßt zum Jubiläum auch die befreundeten Spielleute aus Brandenburg. Der Gegenbesuch in Turnow ist schon vereinbart.

Der Bürgerschützenverein Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren 1885 hat am Wochenende sein Königspaar Domenik Völkel und Sarah van Dyck sowie die Thronpaare Benedikt Günther und Charlotte Roes sowie Julian Reinaerdts und Hannah Völkel hochleben lassen (wir berichtet).

Der Sonntag gehörte dann den Musikern beim Jubiläumsfest zum 95-jährigen Bestehen des Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff. Der Spielmannszug Turnow war eigens für dieses Jubiläum der befreundeten Musiker aus Brandenburg an den Niederrhein gereist. Es war ein klangvoller Ausklang des Festreigens am Rande der Leucht.

Zum Platzkonzert fanden sich neben den Spielmannszügen auch zahlreiche geladene Gäste aus Schützenvereinen, Bruderschaften, Martins- und Karnevalskomitees sowie aus Politik und Fraktionen im Festzelt ein. Zwischen den Konzertstücken gab es Gelegenheit, die Jubilare zu ehren. Neben vielen Ehrungen für 10-, 25- und 40-jährige Treue zum Jubiläumscorps wurden auch einige Spielleute in besonderer Weise ausgezeichnet. So ist der Vorsitzende und Tambourmajor Theo Mertens bereits seit 55 Jahren im Verein aktiv. Den Ehrenmitgliedern Günter Bühning und Fritz Pattberg wurde für 69-jährige und 73-jährige Mitgliedschaft ein Präsentkorb überreicht. Die Ehrungen der vier Jubilare, die seit 60 Jahren oder länger dem Tambourcorps angehören, werden in den nächsten Tagen nachgeholt.