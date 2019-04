Deutsch-türkische Spezialität : Spargeldöner liegt auf dem Grill

Alpen Erfinder Ali Patlar bietet die saisonale Spezialität im Restaurant Irem in Alpen an. Erstmals soll es auch einen Spargelburger geben.

Pünktlich zur Spargelsaison gibt es in Alpen wieder den ersten Spargeldöner Deutschlands. Erfinder Ali Patlar begrüßt die Fans vom Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und mittlerweile auch aus dem Rheinland in seinem Irem auf der Lindenallee 3. „Wir sind jetzt in der fünften Spargeldönersaison. Was als witzige Idee begann, ist mittlerweile Tradition in der Spargelzeit geworden“, so der Imbissbesitzer.