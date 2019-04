Nachhaltigkeitspfad : Ein rostiges Fahrrad als Kunstwerk

Rostig und voller Schlick aus dem Moersbach: Soll dieses Fahrrad den Nachhaltigkeitspfad am Günter-Rehse-Weg wiederbeleben? Foto: Uwe Plien

Rheinberg Wird der Günter-Rehse-Weg als Nachhaltigkeitspfad wiederbelebt?

Es ist schon 13 Jahre her, da wurde ein Stück des Günter-Rehse-Weges entlang des Moersbachs als Nachhaltigkeitspfad angelegt. Nahe der Bahnhofstraße in Höhe der Sparkasse wurden Kunstwerke aufgestellt, die aus Abfallprodukten hergestellt waren. Die Rheinberger Künstler Ernst Barten, Luja und Aloys Cremers beteiligten sich damals daran. Während die Beiträge von Cremers die Zeit nicht lange überlebten, steht die Bartensche Alltagskunst noch heute unangetastet dort: „Flugversuch“ heißt eine Metallskulptur, ein Stück weiter kann man die von Luja entworfenen „Heizschnucken“ bewundern – aus kleinen Heizkörpern gefertigte Schäfchen.

Nun, viele Jahre später, gibt es ein weiteres Kunststück am Günter-Rehse-Weg. Am anderen Ende des Weges, Richtung Königsberger Straße. Dort hat jemand ein altes Fahrrad aus dem Moersbach gefischt. Das steht da nun an einen Baum gelehnt. Voller Schlick, komplett verrostet. Wie eine Installation. Wie ein Kunstwerk.