Freiwillige Feuerwehr Rheinberg : Ein neues Fahrzeug für den Katastrophenschutz

Rheinberg Das Löschfahrzeug 20 Kat-S wird im Gerätehaus Borth-Wallach stationiert. Es kann auch im Brandschutz eingesetzt werden.

Durch den Klimawandel komme es immer häufiger zu Stürmen, Starkregen oder Hochwassern, teilt der Kreis Wesel mit. Daher müssen die Katastrophenschutzbehörden für Krisenlagen besser gerüstet werden. Die Landesregierung hat ein Versprechen auf Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe für die Zukunft des Brand- und Katastrophenschutzes in NRW abgegeben.

Dazu hat das Land unter anderem 109 Löschfahrzeuge, sogenannte LF 20 Kat-S, gekauft, die in den kommenden Jahren ausgeliefert werden sollen. Sie dienen bei atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren dazu, Verletzte zu dekontaminieren und können gleichzeitig im Brandschutz der Städte eingesetzt werden.

Eines dieser Fahrzeuge hat Lars Rentmeister als für die Gefahrenabwehr zuständiges Vorstandsmitglied der Kreisverwaltung Wesel jetzt an die Stadt Rheinberg übergeben. Dort wird das Fahrzeug für Einsätze im Rahmen der Landeskonzepte Nordrhein-Westfalen einsatzbereit vorgehalten, kann aber auch im Rahmen von großen Einsatzlagen (Überschwemmungen, Sturmlagen etc.) eingesetzt werden. Rentmeister betonte, welch große Bedeutung dem Zivil- und Katastrophenschutz gerade in der heutigen Zeit zukomme: „Ich bin überzeugt, dass der Kreis Wesel hier gut aufgestellt ist, hoffe aber, dass die Helfer für Großeinsätze möglichst selten alarmiert werden müssen.“