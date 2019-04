Heimat entdecken : Paten für die St.-Marienkapelle

Rheinberg Die Winterswicker Schützenbruderschaft kümmert sich seit 30 Jahren um das Kleinod auf dem Gelände des ehemaligen Klosterguts Strommoers. Ein neu gegründeter Verein kauft der Ruhrkohle AG nun die kleine Kirche ab.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Obwohl die St.-Marienkapelle Strommoers nur wenige Meter neben der Fahrbahn der L137, der ehemaligen Bundesstraße 57, im Windschatten der Diskothek Aratta liegt, ist sie beim Vorbeifahren nicht zu sehen. Und war lange Zeit völlig in Vergessenheit geraten. „In den sechziger Jahren wurde sie noch regelmäßig für Gottesdienste genutzt, danach nicht mehr“, erinnert sich Dr. Heinrich Schug, der in Winterswick aufgewachsen ist.

Schug gehört zum Vorstand der St.-Marienbruderschaft Winterswick – jenem Verein, der sich seit 1989 um die Kapelle kümmert, sie pflegt und renoviert. „Damals“, so erzählt sein Bruderschaftskollege Edmund Schäfer, „war die Kapelle ziemlich verfallen und so zugewachsen wie ein Dornröschenschloss.“ Die Ruhrkohle AG, noch Eigentümerin der kleinen Kirche, sah sich damals gezwungen, das Kapellendach zu erneuern und legte das Gebäude mit einigem Aufwand frei. Schäfer: „Unser damaliger Brudermeister Franz Gerhards hat sich damals sehr für die Kapelle eingesetzt.“

Die Schützen erkannten den Wert des denkmalgeschützten Kleinods, das um das Jahr 1100 auf dem Gelände des ehemaligen Klosterguts Strommoers errichtet wurde. Die Kapelle wurde und wird von Winterswickern und Rheinberger Bürgern genutzt und in Schuss gehalten. Nun haben einige von ihnen den „Verein zur Erhaltung der St. Marienkapelle Strommoers e.V.“ gegründet zu dem Zweck, die Kapelle dauerhaft für kirchliche und kulturelle Zwecke zu erhalten. Es ist der dritte Kapellenverein in Rheinberg nach dem für die Ossenberger Schlosskapelle und die St.-Anna-Kapelle auf dem Annaberger Friedhof.

Am Karfreitag, 19. April, wird der neue Verein die Kapelle Strommoers an der Rheinberger Straße 698 auf Moerser Stadtgebiet von 10 bis 13 Uhr öffnen, um über die kleine Kirche und den Verein zu informieren. Die Initiatoren hoffen auf viele Besucher.

Zum 1. Vorsitzenden des Kapellenvereins wurde bei der Gründungsversammlung am 11. März Dr. Heinrich Schug, 2. Vorsitzender ist Edmund Schäfer, Schriftführerin ist Gertrud Schmitz, Kassiererin Maria-Anna Dahmen. Der Vorstand hat inzwischen in Rekordzeit dafür gesorgt, dass die Gemeinnützigkeit festgestellt wurde und der Verein beim zuständigen Amtsgericht Kleve in das Vereinsregister eingetragen wurde.

Wer Mitglied des Vereins werden oder einfach nur so spenden möchte, kann am Karfreitag zwischen 10 und 13 Uhr zur Kapelle Strommoers kommen oder kann sich mit Heinrich Schug in Verbindung setzen. Er ist telefonisch unter 0172 6090085, per Mail unter st.marien.strommoers@gmx.de zu erreichen. Die Vereinsmitgliedschaft kostet 15 Euro pro Jahr.