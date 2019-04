Alpen : Kies-Podium mit Politik und Planern

Alpen/Wesel Aktionsbündnis, Politik und Industrie diskutieren auf der Bönninghardt und in Wesel.

Bei kaum einem Thema kochen die Emotionen so hoch wie beim Kiesabbau am Niederrhein. „Schweizer Käse“, „Verlust der Heimat“ und „Zerstörung der Landschaft“ sagen Kiesgegner. Befürworter sehen in dem Rohstoff eine unverzichtbare Grundlage für notwendige Wohnungs-, Straßen- und Brückenbau-Projekte. Hintergrund der aktuellen Kontroverse ist der neue Landesentwicklungsplan (LEP), der in Kürze dem Landtag zur Verabschiedung vorgelegt wird.