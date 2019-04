Autohof : Tankstelle, Rastplatz und Gyros-Küche

Dimitra Tsakalou (30) und ihr Mann Nikolaos Tsakalos (38) aus Essen haben den Autohof Minkeldnk übernommen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Der Total-Autohof Minkeldonk in Rheinberg nahe der A57 hat neue Pächter. Auf den Stellplätzen stehen pro Nacht 70 bis 80 Trucks.

Nikolaos Tsakalos und seine Frau Dimitra Tsakalou haben schon Autohof-Erfahrung. Seit 2008 war der 38-jährige Diplom-Kaufmann Geschäftsführer der Anlage Am Schlütershof in Duisburg an der A40. Jetzt hat das Ehepaar aus Essen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und den Total-Autohof Minkeldonk in Rheinberg übernommen. Seit dem 1. März arbeiten sie nahe der Anschlussstelle Rheinberg zur A57 und ziehen eine erste Bilanz: „Der erste Monat war hart, aber okay. Man muss sich erst einmal einarbeiten“, so der Grieche. Als Selbstständiger trage man mehr Verantwortung, die Arbeit unterscheide sich aber nicht grundsätzlich von der eines Geschäftsführers.

Fakt ist: Der Job fordert den ganze Mann und die ganze Frau. „Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag“, so Tsakalos. Das geht nur mit viel Personal und im Drei-Schicht-Betrieb. In Minkeldonk sind vier Vollzeit-, sieben 450-Euro-, sechs Teilzeitkräfte und sieben Aushilfen beschäftigt.

Info Oldtimer- und BMW-Fans treffen sich regelmäßig Eröffnung Der Autohof Minkeldonk wurde Mitte 2014 eröffnet. Pächterin bisher: Helga Erwig. Treffen Alle 14 Tage sonntags (auch am 21. April) treffen sich ab 14 Uhr die US-Freunde Niederrhein mit ihren Oldtimern. Am Samstag, 27. April, 10 Uhr, gibt es ein BMW Typ E39-Treffen.

Zum Betrieb gehören die Tankstelle mit sechs „normalen“ Zapf- und zwei Add-Blue-Säulen. Auch Autogas kann man dort tanken. Für Lkw stehen sechs Diesel- und vier Add-Blue-Säulen zur Verfügung. Der Pächter macht die Dimensionen klar: „Wir kalkulieren 6,5 Millionen Liter Diesel pro Jahr.“ Wobei die Gewinnspanne minimal sei. Nur der Bruchteil eines Cants pro Liter lande in seiner Kasse, sagt der junge Unternehmer.

Geld wird auf anderen Wegen verdient. Mit dem Shop (es gibt Getränke, Eis, Lebensmittel, Zeitschriften etc.) und dem Bistro, zu dem man schon fast Restaurant sagen kann. An sechs Tischen mit jeweils vier gemütlichen Stühlen kann man sich morgens von 5 bis 11.30 Uhr Frühstück (Eier mit Speck sind beliebt) schmecken lassen. Bratwurst oder Hähnchen mit Pommes und Salat, das alles wird von 11.30 bis 21.30 Uhr serviert. Wer danach kommt – zum Beispiel Lkw-Fahrer im Dienst – muss nicht hungern. Nikolaos Tsakalos: „Frikadellen, Bockwürstchen oder belegte Brötchen gibt es rund um die Uhr.“ Und bald gibt es auch – Ehrensache für griechische Pächter – Gyros und Tzatziki. Selbstgemacht, wie der Pächter betont. In seiner Freizeit ist er übrigens Tanzlehrer und bringt Kindern griechische Folkloretänze bei.