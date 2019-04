Video : CDU wandert Gründonnerstag auf dem Pilgerweg

Rheinberg Der Jakobsweg führt auch durch Rheinberg und Moers. Die CDU-Stadtverbände dieser beiden Orte haben die Themenreihe „Unsere Heimat. Unsere Werte“ zum Anlass genommen, ihn unter die Lupe zu nehmen.

Ausgewählt wurde die Etappe Rheinberg–Moers. „Dieser Abschnitt ist sehr abwechslungsreich und führt durch unterschiedlichste, teils sehr naturnahe Landschaften. Entlang von Landschaftsschutzgebieten, Waldwegen, Seen und unserer typisch niederrheinischen Landschaft“, beschreibt die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff reizvolle Teile der 21 Kilometer langen Strecke, die auf dem Marktplatz in Rheinberg beginnt und bis zum Moerser Schloss führt.

„Wir haben in 2017 mit einer Gründonnerstagwanderung begonnen und wollen dies nun mit einer interkommunalen Wanderung fortsetzen“, erklärt Kiehn. Treffpunkt am Gründonnerstag, 18. April, um 10 Uhr, ist der Parkplatz Waldsee im Baerler Busch (Einfahrt von der Römerstraße/Ecke Orsoyer Allee, Moers (Stadtgrenze Duisburg). Auf der Wanderung wird eine Pause im Bauernhofcafé Heesenhof in Budberg eingelegt. Die Wanderung endet auf dem Markt in Rheinberg. Für den Rücktransport ist gesorgt. Um eine Anmeldung wird gebeten unter info@cdu-moers.de oder unter Telefon 02841 22488.