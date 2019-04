Schüler helfen Senioren : Hilfestellung an der digitalen Schwelle

Alpen Für viele Senioren sind Smartphones ein wichtiger Draht nach draußen. Sekundarschüler helfen ihnen, die moderne Technik anzuwenden.

Karl-Heinz Teberath und seine Frau Elfriede kennen sich im Umgang mit dem Smartphone ganz gut aus. Das Ehepaar vom Lemkenweg freut sich über Bilder der Enkel, die sie regelmäßig über WhatsApp erhalten. Aber wenn es darum geht, sich auf gleichem Wege dafür zu bedanken, tauchen erste Schwierigkeiten auf. „Ich habe so große Finger. Da tippe immer mehrere Buchstaben auf einmal“, so Karl-Heinz Teberath. Die passende Hilfe erhält der Vorsitzende der Alten- und Rentnergemeinschaft (ARG) von Andreea-Ionela Zainea: „Wenn sie das Mikrofon über dem Eingabefeld hochziehen, können Sie einfach mit dem Programm reden, und es schreibt den Text.“ Praktisch.

Bei den Nutzern alter Handys aus den Anfangsjahren dieses Jahrtausends stießen auch die Sekundarschüler an ihre Grenzen. Bei den meisten Einstellmöglichkeiten mussten sie passen. Einmal mit den Möglichkeiten moderner Smartphones vertraut, möchten Senioren wie Marianne Gabrys am liebsten wechseln. Allein der Preis schreckt aber viele ältere Menschen ab.

Doch es gibt, so der Gedanke, viele Alpener, die noch funktionstüchtige Smartphones ungenutzt in der Schublade liegen haben. Am Mittwoch, 8. Mai, um 14 Uhr gibt’s erneut einen Workshop im Amaliencafé. „Es wäre schön, wenn Bürger den Senioren nicht mehr benötigte Smartphones überlassen könnten“, sagt Sonja Böhm. „Selbstverständlich entfernen wir vor der Weitergabe alle persönlichen Daten von den Geräten“, verspricht sie. Die Geräte können im Rathaus in Zimmer 113 zu den Sprechzeiten der Nachbarschaftsberatung abgegeben werden.