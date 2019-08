Leihfahrzeuge in Alpen : Carsharing-Auto ab jetzt am Bahnhof

Alpen Damit soll das Angebot auch für Alpens Gäste und Pendler schneller nutzbar sein.

Das Carsharing-Auto in Alpen hat einen neuen Standort. Verwaltung und Geschäftsführer Stefan Janßen vom Autohaus Janßen haben vereinbart, das Fahrzeug, das bisher am Rathaus stand, am Bahnhof in Alpen zu parken. Das hat die Verwaltung nun mitgeteilt. So hätten die mit der Bahn ankommenden Gäste und Pendler die Möglichkeit, das Carsharing-Fahrzeug zu nutzen. Es bleibe aber dabei, dass auch weiterhin alle Alpener die Möglichkeit hätten, sich das Auto für eine befristete Zeitspanne auszuleihen. Geplant sei auch, die Nutzer des Wohnmobilstellplatzes an der Motte auf dieses Angebot aufmerksam zu machen.