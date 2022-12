Verfolgungsjagd bei Euskirchen Polizei-Auto gerammt - Beamtin und junge Frau verletzt

Die Verfolgungsjagd durch mehrere Ortschaften begann in Euskirchen, als die Polizei zwei Männer in ihrem Fahrzeug kontrollieren wollte. Die Hatz endete schließlich auf der A1 in Richtung Trier an der Anschlussstelle Blankenheim, wo die Polizei Nagelsperren ausgelegt hatte. Der 18 Jahre alte Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis und wie sein 19 Jahre alter Beifahrer polizeibekannt. Der Fahrer gab an, Betäubungsmittel genommen zu haben; ihm wurde eine Blutprobe entnommen.