Schützenfest in Rheinberg : Seit 200 Jahren im Kirmes-Geschäft

Rheinberg Auto-Scooter-Betreiber Richard Müller aus Essen ist Schausteller in der sechsten Generation. Auch Familie Hammes aus Mönchengladbach verdient ihr Geld seit Ewigkeiten im Rummel. Ab Samstag drehen sich die Karussells in Rheinberg.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

2006 hat sich Müller einen neuen Auto-Scooter bauen lassen. „Einen“, so der Kirmes-Profi, „der so konzipiert ist, dass ich ihn im Notfall mit meinem Sohn ganz allein auf- und abbauen kann. Denn es ist in unserer Branche nicht immer ganz einfach, Personal zu finden.“ Während Müller das erzählte, kam einem der Spruch „Junger Mann zum Mitreisen“ in den Sinn, der früher an jeder zweiten Auto-Scooter-Kasse hing. Müllers ganzer Stolz ist ein historischer „Autoselbstfahrer“ aus den 50er Jahren mit Autos aus den 60er und 70er Jahren. „Ein Traum“, schwärmte der Essener, dessen Autos seit vielen Jahren in Rheinberg ihre Runden drehen.