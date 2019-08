Verkehr in Rheinberg : Baustellenampel ist im Anmarsch

Der kaputte Ampelmast ist nach mehr als einer Woche immer noch nicht abgebaut. Foto: Berngried Paus/Bernfried Paus

Rheinberg In der Nacht zum 23. Juli ist ein Auto frontal gegen einen Ampelmast an der Kreuzung L 137/Xantener Straße in Rheinberg (Zuff-Kreuzung) gefahren. Dabei verletzte sich der 47-jährige Fahrer schwer.

