Probleme beim Niersexpress Die Bahn muss stärker werden

Seit drei Tagen hat die Redaktion keine Mail mehr erreicht, in der sich Bahnkunden über Pannen und Verspätungen auf der Strecke des RE 10, des Niersexpress’, beschweren. Dort soll jetzt ja alles besser werden, verspricht die Bahn, die am Nikolaus-Tag die modernisierte Schienenverbindung offiziell in Betrieb genommen hat. Jetzt ist die Frage: Haben die Passagiere resigniert und nehmen weitere Erschwernisse schicksalsergeben hin, ohne weitere Kritik zu äußern? Oder haben sich die Verhältnisse in den vergangenen Tagen wirklich gebessert?