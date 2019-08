Kommunalwahlkampf in Alpen : SPD kündigt Thomas Ahls Konkurrenz an

SPD kündigt Thomas Ahls Konkurrenz an

Kommunalwahlkampf in Alpen

Alpen Alpens Genossen suchen nach einem eigenen Bürgermeisterkandidaten.

Es ist zwar noch ein gutes Jahr hin, bis der Bürger wieder sein Kreuzchen machen darf, um den neuen Rat zusammenzustellen. Doch der Kommunalwahlkampf steht spürbar in den Startlöchern. Die SPD wird in den kommenden Woche Gespräche aufnehmen, um auszuloten, wer für sie als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gehen wird. Das hat Fraktionschef Jörg Banemann auf Anfrage der Redaktion bestätigt.

Die Genossen hatten zwei mögliche Bewerber auf der Karte. Beide seien aktuell nicht im Rat vertreten und seien auch noch nicht dem Ortsverein in Erscheinung getreten, so der Chef der Fraktion. Konkrete Namen wollte er erwartungsgemäß zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht nennen. Anne Casprig, die nach ihrem Ausscheiden als Stadtplanerin aus dem Rathaus, mal als potenzielle Kandidatin der SPD gehandelt worden ist, gehört vermutlich nicht mehr zu den Favoriten. Sie hat ihren Stuhl als Sachkundige Bürgerin im Bauausschuss bekanntlich inzwischen wieder geräumt. Ihren Wohnsitz hat sie auch nicht mehr in der Gemeinde.