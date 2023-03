2. Handball-Bundesliga Der Druck auf Dormagen nimmt zu

In der englischen Woche dreimal gegen Topteams der 2. Handball-Bundesliga ordentlich gespielt, aber am Ende fehlte dem TSV Bayer Dormagen jedes Mal etwas, um sich mit Zählbarem belohnen zu können. Macht inklusive des 33:38 vor der Länderspielpause in Potsdam nun schon vier Niederlage in Folge, der Abstand auf die HSG Konstanz auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Nach dem bisherigen Verlauf der Rückrunde sieht es also ganz und gar nicht danach aus, als könnten die Dormagener nach der vergangenen Zittersaison dieses Mal frühzeitig die Weichen in Richtung Klassenverbleib stellen. Vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim ebenfalls kriselnden HSC Coburg ist der Erfolgsdruck also noch mal gestiegen.