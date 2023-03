Fußball Absolutes Topspiel unter Flutlicht in der Kreisliga A

Abstiegskampf am Donnerstagabend: Während Weißenberg dem Aufstieg entgegengaloppiert, trudelt der VfR Büttgen gen Abstieg. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf acht Zähler angewachsen. Ein Sieg gegen seinen Ex-Verein TuS Hackenbroich ist für Trainer Nils Heryschek und seine Jungs Pflicht, ansonsten gehen bei Büttgen endgültig die Lichter aus. Zur gleichen Zeit am Donnerstagabend (20 Uhr) kämpft auch der SV Bedburdyck/Gierath ums Überleben. Am Sonntag sendete der SV mit einem 3:1-Erfolg gegen den TuS Grevenbroich ein Lebenszeichen, nun muss gegen den FC Zons aber der nächste Erfolg her. Die Zonser hingegen täten nach drei Niederlagen in Folge gut daran, wieder zu punkten. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist zuletzt wieder deutlich geschmolzen. Die Situation im Abstiegskampf stellt sich aktuell wie folgt dar: Platz 15 und Platz sieben trennen acht Spieltage vor Schluss gerade einmal neun Punkt. Die letzten Drei in der Tabelle steigen ab, durch jeden Bezirksligaabsteiger aus dem Fußballkreis 5 kommt ein weiterer Absteiger in der Kreisliga A hinzu. Stand jetzt wären es vier Absteiger in der Kreisliga A, da der TSV Bayer Dormagen in der Bezirksliga unterm Strich steht.