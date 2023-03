Deutsche Meisterschaften Neusser Michael Servaty spielt starke Tischtennis-DM

Der Neusser Tischtennisspieler Michael Servaty hat sich bei den 91. Deutschen Meisterschaften in Nürnberg im Einzel unter die besten 32 Akteure des Landes gespielt. Im Doppel und im Mixed gelang ihm jeweils der Einzug in das Viertelfinale. „Ich habe das Maximum herausgeholt. Im Achtelfinale habe ich gegen die Nummer 53 der Welt verloren und da in zwei Sätzen jeweils acht Punkte geholt“, sagte Servaty nach seiner 8:11-, 6:11-, 8:11- und 7:11-Niederlage gegen Kilian Ort vom Bundesligisten TSV Bad Königshofen. In der Runde der besten 64 gewann Servaty zunächst mit 4:1 gegen Nicolas Flügel vom Südwest-Reginalligisten TG Wallertheim. Im Doppel mit Alexander Flemming (TV Hilpoltstein) war noch mehr drin. „Das war sehr, sehr bitter. Wir hatten vier Matchbälle“, so Servaty. Gegen Kirill Fadeev und Mathias Hübgen (Dortmund/Saarbrücken) unterlag das Duo 9:11, 12:10, 7:11, 11:5 und 10:12. Zuvor setzten sich Servaty und Flemming mit 3:1 gegen Samuel Albrecht (Preetzer TSV) und Ali-Serdar Gözübüyük (Füchse Berlin) durch. Im Mixed spielte er sich zusammen mit Nadine Sillus vom Zweitligisten TuS Uentrop ebenfalls in die Runde der besten Acht. Zunächst gelang ein 3:0-Erfolg gegen Naomi Pranjkovic (Bundesligaspielerin bei der DJK Kolbermoor) und Tom Fabian Schweiger (FC Bayern München, 3. Liga). Dann folgte mit 0:3 das Aus gegen die neuen Deutschen Mixed-Meister Yuan Wan (Nationalspielerin beim TTC Weinheim) und Cedric Meissner (TTC Bad Homburg, Spitzenreiter der 2. Liga).