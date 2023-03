Jahreshauptversammlung TG Neuss Die großen und die kleinen Sorgen der Turngemeinde

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der TG Neuss stand die in der vergangenen Woche mit dem ersten Spatenstich tatsächlich in Angriff genommene Erweiterung des eigenen Sportzentrums an der Schorlemerstraße. Immerhin werden für diese Baumaßnahmen insgesamt rund 7,7 Millionen Euro investiert: Die Stadt Neuss trägt 4,8 Millionen Euro, die TG Neuss zwei Millionen. Und das Land NRW steuert über sein Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ 900.000 Euro bei.