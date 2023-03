SV Uedesheim Der Macher mit Herz und Charme sagt ade

Als Klaus Haas 1958 zum SV Uedesheim fand, verzauberte der damals erst 17-jährige Pelé die Fußballwelt bei der WM in Schweden. Als der Trainer mit B-Lizenz (erworben 1968) 1990 als zweiter Mann in den Vorstand aufrückte, wurde Deutschland mit Franz Beckenbauer auf der Trainerbank Weltmeister. Und als der ehemalige Werkstattleiters bei Novopress im Barbaraviertel fünf Jahre später den an der alten Römerstraße ebenfalls hochverehrten Heinz Neuhausen an der Spitze ablöste, dümpelte der SVÜ noch in der untersten Liga herum. Mit dem Aufstieg in die Kreisliga B im Jahr darauf begann die mit ihm und seinem treuen Stellvertreter Heinz-Peter „Peti“ Becker auf ewig verknüpfte Erfolgsgeschichte des 1928 gegründeten Vereins: Die Fußballer marschierten bis in die Oberliga Niederrhein (2012), die bis 2016 in der Skaterhockey-Bundesliga spielenden Uedesheim Chiefs machten den knapp 5000 Einwohner zählenden Neusser Stadtteil am Rhein als Pokalsieger und Halbfinalist im Europacup auch international bekannt. Den Bau der „Chiefs Garden“ genannten Skaterhockey-Halle auf der Bezirkssportanlage am Norfer Weg sowie den mit gehöriger Eigenleistung errichteten und 2014 eröffneten Kunstrasenplatz trieb er mit Herz und Feuereifer voran.