Radsport Bärenstarkes Team Sportforum

Insgesamt hatte Teamchef Lars Witte sieben Fahrer auf den 143 Kilometer anspruchsvollen Kurs geschickt. Bereits zu Beginn des Rennens bildete sich eine Spitzengruppe, in der die Büttgener Felix Dierking, Justin Wolf und Sven Thurau vertreten waren. Mit ihrer offensiven Fahrweise hielten sich die drei Fahrer bis zum Schluss an der Spitze. „Wir waren insgesamt mit sechs Fahrern in der Spitzengruppe und haben dabei gut harmoniert", sagte Thurau. „So konnten wir bis zur Rennhälfte den Vorsprung stetig ausbauen und uns dabei alle Zwischenwertungen sichern.“ Damit gewann das Team Sportforum die Berg-, Sprint-, und Gravel-Wertung. Letztere bestand aus vier Schotterpassagen. Mit Blick auf die Gesamtwertung versuchten die VfR-Fahrer in der Spitzengruppe, ihre zahlenmäßige Überlegenheit auszuspielen und dezimierten die Gruppe etwa dreißig Kilometer vor dem Ziel auf vier Fahrer. Zehn Kilometer vor Schluss löste sich Dierking von der Spitzengruppe und wagte einen Alleingang. Sein Teamkollege Justin Wolf folgte ihm etwa fünf Kilometer vor dem Ziel, während Thurau bei Sebastian Niehues vom Team Hessen Opelitz blieb. Dierking hielt seinen Vorsprung und erreichte als Solosieger das Ziel am Deutschen Weintor. Justin Wolf wurde Zweiter, Thurau folgte auf Platz vier. Büttgens Marcel Fröse zeigte sich ebenfalls stark im Rennen und erreichte das Ziel auf Platz 15. Damit gelang Team Sportforum noch nie Dagewesenes: Neben dem Einzelsieg gab es Platz eins in der Teamwertung und bis auf das des besten Nachwuchsfahrers sind alle in der Bundesliga zu vergebenen Trikots aktuell im Besitz des Büttgener Radsportteams.