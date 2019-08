Handball : TSV trifft im letzten Test auf VfL Gummersbach

Dormagen Der zwölfmalige Deutsche Meister kommt nach dem Abstieg aus dem Handball-Oberhaus am Mittwoch als Zweitligist ins TSV Bayer Sportcenter.

Nach dem Festtag am Samstag mit dem Jubiläumsspiel vor knapp 2000 Zuschauern gegen den Deutschen Rekordmeister THW Kiel (27:40) bieten die Handballer des TSV Bayer Dormagen ihren Fans am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) einen weiteren Leckerbissen an: Im letzten Testspiel vor der am 24. August (19.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den EHV Aue beginnenden Zweitliga-Saison empfangen die Schützlinge von Trainer Dusko Bilanovic den traditionsreichen VfL Gummersbach.

Die Partie im TSV Bayer Sportcenter ist quasi ein Testlauf auf die anstehende Saison, in der die beiden Mittelrhein-Rivalen nach dem albtraumhaften Abstieg der Gummersbacher nun in der 2. Liga aufeinandertreffen. Die seit Gründung der Handball-Bundesliga 1966 dem Oberhaus angehörenden Oberbergischen hatten sich in der vergangenen Saison unter dramatischen Umständen aus ihrem Wohnzimmer verabschiedet: Während Gummersbach am letzten Spieltag in Bietigheim nicht über ein 25:25-Unentschieden hinauskam, setzten sich die Eulen aus Ludwigshafen mit 31:30 gegen Minden durch und schafften damit den Klassenverbleib. Bietigheim und Gummersbach (fehlte bei Punktgleichheit ein einziger Treffer zur Rettung) mussten runter. Dem im März angeheuerten Kieler Torge Greve fällt nun die schwierige Aufgabe zu, den Traditionsverein wieder auf Kurs zu bringen. Eine Aufgabe, die der 44-Jährige mit norddeutscher Gelassenheit angeht. In einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“ bezeichnet er den Abstieg des „Dinos“ nach 53 Jahren sogar als Chance: „Das war kein großes Erdbeben. Der VfL ist dem Abstieg drei Jahre lang immer wieder von der Schippe gesprungen, und man weiß nicht, ob es in dieser Saison in der Ersten Liga besser geworden wäre. Vielleicht gab es stattdessen eine Art Erleichterung, dass jetzt ein Schnitt möglich ist, eine Art Aufbruchstimmung.“