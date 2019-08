Jugendhandball : Julian Köster steht bei Handball-WM im Achtelfinale

Dormagen Im letzten Gruppenspiel gelingt ein 26:22-Sieg über starke Isländer.

In der Direktausscheidung trifft der von den ehemaligen Dormagenern Erik Wudtke und Alexander Koke trainierte Nachwuchs des DHB am Mittwoch (Anwurf 14 Uhr, Livestream unter www.dhb.de/livestreams) auf Argentinien. Die Südamerikaner, Silbermedaillengewinner bei den vergangenen Panamerika-Spielen, hatten in den ersten drei WM-Partien zwei Niederlagen kassiert, sich aber mit Siegen über Bahrain und Nigeria doch noch als Dritter der Gruppe C fürs Achtelfinale qualifiziert. Sollten Köster & Co. das Match gewinnen, bekämen sie es am Donnerstag (18.30 Uhr) in der Runde der besten Acht entweder mit Kroatien oder Ungarn zu tun. Nach dem Erfolg im letzten Gruppenspiel über Island resümierte Carsten Klavehn, Delegationsleiter und DHB-Talentcoach: „Wir wollten uns nach der Niederlage gegen Portugal schadlos halten und eine Siegesserie durchziehen, das haben wir geschafft.“ Bei der U18-EM 2018 in Slowenien hatte Deutschland gegen den späteren Vize-Europameister Island noch verloren. Beste Werfer war Tom Bergner (Hagen) mit sechs Treffern, Köster steuerte ein Tor bei.