TC Blau-Weiss Neuss Neusser Tennis-Nachwuchs sorgt für gute Stimmung

Nach glatten Siegen in den Vorschlussrunden triumphierte der an Position zwei gesetzte Michalski in einem spannenden Finale der Herren gegen den topgesetzten Konstantin Pols vom Odenkirchener TC nach hartem Kampf mit 5:7, 6:1 und 10:4 im entscheidenden Match-Tie-Break. Wesentlich glatter verlief das Endspiel der Damen, in dem die an Position eins gesetzte Favoritin Leni Eichner ihrer Rolle gegen die ebenfalls an der Jahnstraße spielende Anna Grüterich in zwei Sätzen (6:1, 6:0) gerecht wurde. Überhaupt war die Einzelkonkurrenz fest in Neusser Hand, denn auch die beiden Halbfinalistinnen Lisa Hansmann und Isabela Roghe trugen das Trikot des TC Blau-Weiss Neuss.