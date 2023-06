Radsport Felix Dierking siegt bei Cologne Classics

Gut 80 Teilnehmer nahmen den in Form eines Temporennens ausgetragenen Wettkampf in Angriff. Dabei erhielten die ersten beiden Fahrer nach jeder Runde jeweils zwei und einen Punkt. In der letzten Runde gab es für die fünf besten Fahrer zehn, fünf, drei, zwei und einen Punkt. Die Amateur-Fahrer starteten eine Minute vor den Elite-Amateuren. Es dauerte schon einige Zeit, bis die erste Gruppe um die Amateur-Fahrer eingeholt wurde. Das Team Sportforum war zu jeder Zeit präsent. Zwischenzeitlich gelang es Julius Domnick und Sven Thurau sogar, sich vom Rest des Feldes abzusetzen und das Rennen als gemeinsame Spitzengruppe anzuführen. Zwar wurden die beiden Solo-Fahrer von den Verfolgern recht bald eingeholt, jedoch schaffte es Domnick, nun mit seinem Teamkollegen Felix Dierking, wiederum auszureißen. Diesen Vorsprung hielt das Duo bis zum Schluss.