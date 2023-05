Bei den Europaspielen geht es in 18 von 22 vertretenen olympischen Sportarten über Quotenplätze und Ranglistenpunkte um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024. In zwölf Disziplinen werden zudem die EM-Titel vergeben. Der sportliche Stellenwert der Veranstaltung ist damit im Vergleich zur vergangenen Ausgabe 2019 in Minsk abermals deutlich gestiegen. Insgesamt rund 7000 Aktive stellen sich an den zwölf Tagen in 29 Sportarten der Konkurrenz.