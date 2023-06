Turnier in Eindhoven Ben Ehis boxt für seinen Traum von Olympia in Paris

In das in einem unmittelbar am Flughafen liegenden Hotel ausgetragene Turnier, das zu den größten Boxveranstaltungen in den Niederlanden gehört, war der Büttgener mit einem überzeugenden Sieg über den Ungarn István Tamás Krekó gestartet. Richtig gut fühlte er sich schon nach dem befreienden Sieg im Halbfinale über Franck Fotue aus Belgien. „Ich habe jede Sekunde des Kampfes genossen.“ Und er versprach selbstbewusst lächelnd: „Jetzt hole ich auch Gold!“ Gesagt, getan. Auch der Franzose Stanislav Mirochnikov konnten den Siegeszug des 23-Jährigen nicht stoppen.