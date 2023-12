Accelerator-Programm Rhein-Kreis fördert Männer-Make-up

Neben MaleUp stellten die Start-ups Blockstars (Entwicklung einer Digitalplattform für Fußballberater), fior (innovative Zonenheizungen), Overia (spezielles Beschichtungssystem) und ScrewDriver (Delivery-App für das Handwerk) ihre Produkte und Geschäftsmodelle, an denen sie in den vergangenen fünf Monaten gemeinsam mit der Kreiswirtschaftsförderung und einer Reihe von Projektpartnern gearbeitet hatten, der Jury vor. Die Veranstaltung fand in den Räumen der Rheinland-Versicherung in Neuss statt. Zur Begrüßung sprach neben Kreiswirtschaftsdezernent Martin Stiller auch Rheinland-Vorstandsmitglied Ulrich Hilp.