Jugendfußball im Rhein-Kreis Neuss Nachwuchs zeigt sich in allen Facetten

Aus sportlicher Sicht begann das Turnier weiblich, in den Altersklassen U11 und U13 holten sich die Mädchen von Tusa Düsseldorf den Sieg. Sicher auch ein Grund, wieso Tusas Björn Lengelsen restlos begeistert war von dem Besuch in Glehn: „Ihr schafft es wie kein anderer Verein, das war das schönste Turnier ever!” Nur bei den U15-Juniorinnen mussten die Fleherinnen dem FSV Hilden den Vortritt lassen. Tags darauf herrschte bei den Mini-Bambini und Bambini mit 32 Teams auf sechs Feldern Hochbetrieb, Sieger werden in diesen Alterklassen allerdings nicht ausgespielt, da soll hauptsächlich der Spaß im Mittelpunkt stehen. Das sieht bei den F-Junioren schon wieder anders aus, da hatte der SC Kapellen in Glehn die Nase vorne. Viel los war zum Abschluss des Turnierreigens. Bei den E-Junioren traten 18 Mannschaften an, wobei sich am Ende RW Venn mit einem mehr geschossenen Tor vor Fortuna Mönchengladbach behauptete. Den Sieg beim erstmals im Rahmen des Glehner Pfingstturniers ausgerichteten Alt-Herren-Turnier holte sich übrigens die DJK Novesia Neuss.