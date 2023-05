Reitsport Dressurturnier des RSV Gut Altwahlscheid ist ein Fest

Bereits zum Auftakt, einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A für junge Dressurpferde, gewann Carola Timpe, die als Bereiterin auf dem Gut Altwahlscheid zu Hause ist, mit dem fünfjährigen So Special. Gastgeberin Sarah Lena Tolles, für den Förderkreis Dressur Neuss im Sattel, kam mit dem gleichaltrigen Fürst Sonntag auf Rang drei. In der folgenden Dressurreiterprüfung der Klasse L eroberten die heimischen Teilnehmerinnen Zara Falkenberg mit Shamrock und Katharina Elkemann-Reusch mit Quintus Solar die Ränge zwei und drei. Der sportliche Höhepunkt am ersten Wettkampftag, einer Dressurprüfung der schweren Klasse, sah Greta Simon mit Sir Henry vom Lenzenhof Krefeld ganz oben auf dem Treppchen, Mona Spreyer mit Polerouge und Sarah Lena Tolles mit Sunlife (beide FK Dressur Neuss) folgten direkt dahinter.