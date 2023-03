TG Stürzelberg schlägt auch die RheinStars

Der erste Auswärtssieg seiner Mannen in dieser Spielzeit war für Schnelle aber noch mal eine ganz andere Nummer. Die „übertrieben geschlossene Mannschaftsleistung“ machte ihn fast sprachlos. „Das war einfach nur geil – und zwar von A bis Z!“ Dabei hatten die Gäste lange zurückgelegen. Für die Initialzündung sorgte im Schlussviertel mit seinem Dreier zum 65:64 ausgerechnet „Verteidigungsminister“ Lutz Nowak. „Und wie die Jungs das dann zu Ende gespielt haben, war natürlich überragend“, sagt der Coach. Jeder hatte seinen Part: Timo Alt streute in der entscheidenden Phase zwei wichtige Dreier ein, Jo Lange sicherte den Gästen unterm Korb wertvolle Offensivrebounds, Sven Schermeng (fünf Dreier) brachte seine ganze Routine gewinnbringend ein und Timo Neubert gab den Takt an. Nicht zu vergessen die von Magnus Ahrens verrichtete Arbeit in der Verteidigung. Unterstützt von Simon Weyer und Adrian Corley hielt er Kölns Topscorer Max Dohmen bei für ihn mäßigen 18 Punkten. Schnelle: „Das war so ein bisschen der Schlüssel.“ Für ihn hatte ohnenhin von Anfang an festgestanden: „Wenn wir bis zum Schluss dranbleiben, gewinnen wir das Spiel, denn wir sind einfach die geschlossenere Mannschaft.“