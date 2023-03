2. Basketball-Bundesliga Trotz Abstieg – Tigers haben eine Perspektive

Konkret ist noch nichts, schließlich steht am Samstag noch die Partie bei den Hurricanes in Scheeßel aus, aber Vieles möglich: So bestätigte TG-Hauptgeschäftsführer Klaus Ehren das grundsätzliche Interesse des Vereins, gegebenenfalls über eine Wildcard Zugang zur 2. Liga zu bekommen. Das Problem: In diesem Fall gäbe es vor Ende Mai keine Planungssicherheit. Bereits vorher sollte Abteilungsleiterin Angela Krings einen Coach gefunden haben, um – unabhängig von der Liga – eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Die würde, stellte Ehren in Aussicht, bei einer Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalliga West mit dem Auftrag einer sofortigen Rückkehr ins Erstliga-Unterhaus in die Saison geschickt werden, und zwar mit Unterstützung einer Fachkraft aus Übersee. Eine Perspektive, die auch Mitgliederinnen des aktuellen Kaders reizen könnte, den „Betriebsunfall“ umgehend zu reparieren. Zum Abschied wendete sich in Inga Krings die dienstälteste Spielerin jedenfalls mit diesen Worten ans treue Publikum: „Wir würden uns als Team freuen, Euch nächstes Jahr wiederzusehen – egal, in welcher Liga wir spielen ...“