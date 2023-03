Tischtennis-Regionalliga TG Neuss holt einen Punkt im letzten Heimspiel

Zu Beginn gewannen Tom Heiße/Jochen Lang (3:0 gegen Tronin/Rau), während sich Markus Knoben und Jonas Lenzen ohne Satzgewinn gegen Naresh/Grujic geschlagen geben mussten. Tom Heiße verlor im Anschluss in drei Sätzen gegen die Langenselbolder Nummer zwei Sid Naresh, parallel behielt Jochen Lang mit 3:0-Sätzen gegen Alexey Tronin die Oberhand. Im einzigen Fünf-Satz-Spiel setzte sich Markus Knoben nach einem 1:2-Satzrückstand noch mit 11:8 im Entscheidungssatz gegen Nils Rau durch. Jonas Lenzen, der für Julian Röttgen ins Team gerückt war, zog dann mit 10:12, 6:11 und 7:11 gegen Slobodan Grujic den Kürzeren, so dass es nach den Doppeln und dem ersten Einzel-Durchgang einen 3:3-Zwischenstand zu verbuchen gab. In der zweiten Runde punkteten dann Tom Heiße (3:0 gegen Tronin) und Jonas Lenzen (3:0 gegen Rau), während Jochen Lang (0:3 gegen Naresh) und Markus Knoben (1:3 gegen Grujic) leer ausgingen, so dass am Ende jeder TG-Akteur einen Einzelzähler holte. Bei den Gästen sorgten in Sid Naresh und Slobodan Grujic zwei Spieler für sämtliche Punkte. Für die Neusser stehen jetzt noch zwei Auswärtsspiele in Fehlheim (1. April) und Waldniel (15. April) an.