Krankenhäuser im Rhein-Kreis Neuss Rheinland Klinikum: Gremien diskutieren Finanzhilfe und Zukunft des Standortes Grevenbroich

In der Kreistagssitzung ging es aber nicht nur um die aktuellen Finanzierungsprobleme des Rheinland Klinikums, sondern auch um strategische Entscheidungen. Einen Tag vor einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstag war längst durchgesickert, dass die Geschäftsführung des Rheinland Klinikums dort einen Beschlussvorschlag präsentieren würde, der zur weiteren Sanierung und Restrukturierung des Klinikverbundes ein Ende der stationären Versorgung im Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich vorsieht. Das Thema ist nicht neu. Denn das Krankenhaus in der Schlossstadt ist der schwächste Standort des Rheinland Klinikums. Bereits mehrfach haben externe Berater und weitere Experten die Schließung oder Umwandlung in ein ambulantes Versorgungszentrum gefordert, um jährliche Verluste zu minimieren und das Klinikum mit Investitionen in die Medizin zukunftssicher aufzustellen. Zuletzt hatte der CDU-Kreistagsabgeordnete und Vorsitzende des Gesellschafterausschusses Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Dieter Welsink, Anfang Oktober ein Ende des stationären Betriebes in Grevenbroich und eine Umwandlung des Standortes in ein ambulantes Zentrum gefordert – und war damit, quer durch die Parteien, in Grevenbroich auf heftigen Widerstand gestoßen. In Neuss hingegen gibt es durchaus Befürworter einer solchen Lösung.