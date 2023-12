Jetzt soll es auch mit einem Pokal-Coup klappen TuS Hilden besiegt Tabellennachbarn Barmen

Die Hildener Basketballer feiern im Jahresendspurt in der 2. Regionalliga noch einen Sieg und klettern auf den achten Platz. Am Donnerstag tritt das Team im Pokal-Achtelfinale beim Liga-Rivalen SG Bergische Löwen an.

12.12.2023 , 20:15 Uhr

Patrick Höhfeld avancierte mit 21 Punkten zum besten TuS-Werfer in Barmen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Birgit Sicker