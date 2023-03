Weltmeisterschaften in Bulgarien Nachwuchs des TSV bei Fecht-WM in Plovdiv am Start

Gleich am ersten Veranstaltungstag sind bei den Juniorinnen (U20) Felice Herbon und Marisa Kurzawa im Einzel gefordert, im Team treten sie gemeinsam mit Tiziana Nitschmann und Christine Weber (beide FC Würth Künzelsau) an. Auch die Junioren legen am 1. April quasi einen Kaltstart hin. Max Müller und Philipp Methner vom TSV Bayer Dormagen sowie Robert Piecha (OFC Bonn) und Lars Geiger (TSV Eislingen) wurden vom DFB nominiert. Als Mannschaft ist das Quartett am 3. April im Einsatz. Im Anschluss ist die U17 an der Reihe. Da es bei einer WM in dieser Altersklasse keinen Teamwettbewerb gibt, durften pro Nation jeweils nur drei Aktive nominiert werden. Bei den Damen tritt Marisa Kurzawa wie bei der EM doppelt an. Außer ihr ist in Polina Kohl eine weitere TSV-Fechterin nominiert. Bei den Kadetten haben Moritz Schenkel und Matthis Husmann den Sprung in den Kader geschafft.