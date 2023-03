Eagles kassieren gegen Krefeld erste Saisonniederlage

Die Schwächen im Ausnutzen selbst bester Torchancen hatten die Adler schon bei den Auftaktsiegen gegen Iserlohn und Düsseldorf gezeigt – da noch ungestraft. Der Titelträger von 2021 nutzte die fehlende Effektivität der Hausherren vor dem gegnerischen Gehäuse indes eiskalt aus, ging durch einen Treffer von Christian Preis früh in Führung (2.) und zog nach dem von Tim Dohmen hergestellten Ausgleich durch weitere Tore von Max Zillen (5.) und Nico Böckels (6.) auf 3:1 davon. Noch ehe das erste Drittel zu Ende war, sorgte Moritz Otten (10./20.) für das 3:3, und als Jan Wrede die Kaarster sechs Minuten nach Wiederbeginn zum ersten Mal in Front schoss, schien der Champion im Rhythmus. Doch trotz erstklassiger Einschussgelegenheiten brachten die Eagles den Ball im Mittelabschnitt nicht mehr am starken Aaron Brosch im Kasten des Crefelder SC vorbei.