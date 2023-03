Leichtathletik Der Korschenbroicher City-Lauf ist zurück im Frühjahr

Klar, dass diese Entwicklung auch Markus Bresser erfreut. Den Nachfolger von Hans-Peter Walther stimmen die nun insgesamt 3062 Voranmeldungen optimistisch. „Wir sind auf dem richtigen Weg, denn wir haben die magische 3000er-Grenze geknackt. Und ich bin zuversichtlich, dass da am Sonntag auch noch etwas hinzukommt“, sagte Bresser. Die teilnehmerstärksten Läufe werden der Familienlauf zu Beginn und der Volkslauf über 5000 Meter zum Abschluss sein. „Sie bilden eine gute Klammer“, meinte Bresser, der folglich auch ein großer Fan dieser beiden Läufe ist. Wobei er sich da nicht festlegen möchte, auch die Staffeln haben einen besonderen Reiz für ihn. Und weil für ihn das Besondere am Citylauf die große Spannbreite vom Hobby- bis zum Leistungssportler ist, freut er sich auch auf die Elite-Athleten bei Männern und Frauen. Da ist allerdings in diesem Jahr das Problem, dass parallel die Deutschen Halbmarathonmeisterschaften in Freiburg über die Bühne gehen und es nicht möglich war, deutsche Spitzenläufer wie im Vorjahr Hendrik Pfeiffer (2022 Vize-Europameister im deutschen Marathon-Team) oder wie 2018 Richard Ringer (2022 Marathon-Europameister) an den Niederrhein zu locken. Daran konnte selbst Hans-Peter Walther, der nach dem Rückzug in die zweite Reihe noch für die Besetzung der Elite-Wettbewerbe verantwortlich zeichnet, mit seinen exzellenten Beziehungen zu den Laufmanagern der Republik nichts ändern. „Deswegen liegt unser Fokus in diesem Jahr auf der internationalen Komponente, der ja auch im Namen unserer Veranstaltung verankert ist“, erklärte Bresser. Bei den Männern kommen die Starter aus zehn Nationen, bei den Frauen aus sieben. Bresser: „Da sind richtig gute Leute dabei. Wir werden schnelle Rennen zu sehen bekommen.“