2. Handball-Bundesliga Dormagen verjüngt sein Team weiter

Die auslaufenden Verträge von Rückraumspieler Alexander Senden und Torwart Christian Simonsen waren schon im Dezember bis 2025 verlängert worden, Ende Januar folgte die Verpflichtung von Rechtsaußen Peter Strosack aus Nettelstedt, der schon mal von 2013 bis Ende 2015 am Höhenberg gespielt hatte. Wie es aussieht, bleibt er der einzige gestandene Zugang, ansonsten taucht im Kader für die nächste Spielzeit in Jugend-Nationalspieler Krischa Leis aus dem Nachwuchs des Erstligisten FrischAuf Göppingen nur noch ein Akteur von extern auf. Er kann auch nach dem Sommer noch A-Jugend spielen und wird mit einem Perspektivspielervertrag bis 2026 ausgestattet. Das gilt auch für zwei A-Jugendliche aus dem eigenen Stall, nämlich Felix Böckenholt und Frederik Sondermann. Die älteren A-Jugend-Jahrgänge Luis Pauli, Robin Kremp, Florian Boehnert und Jan-Christian Schmidt unterschrieben schon im Dezember langfristige Förderverträge und rücken nächste Saison fest in den TSV-Kader. Schmidt soll sogar schon die Rolle des zweiten Kreisläufers neben Patrick Hüter für den zum Erstligisten Bergischer HC wechselnden Aron Seesing einnehmen. Schon Einsätze in der Zweitligatruppe hatte Linkshänder Florian Träger (Jahrgang 2002), der nach einer langen Verletzungspause gerade wieder Spielpraxis in der zweiten Mannschaft gesammelt hat. Er erhält einen Vertrag bis 2025.