Tischtennis Damen der DJK Holzbüttgen unterstreichen Titelambitionen

Ein ebenfalls erfolgreiches Wochenende erlebte die DJK-Drittvertretung in der Damen-NRW-Liga. Am Samstag im Heimspiel gegen den TTVg WRW Kleve III gelang ein ungefährdeter 8:1-Heimsieg. Nach zwei gewonnenen Doppeln holten Anna Haissig (1), Britta Böckmann (2), Anja Lütkemeier (2) und Gerda Kux-Sieberath (1) die Zähler. Den einzigen Gegenpunkt ließ Anna Haissig in ihrem zweiten Einzel gegen Claudia Wilms zu. Am Sonntag folgte dann ein 8:3-Sieg beim TV Dellbrück. Hier waren zunächst die Doppel Pigerl/Franssen und Wilkowski/Lütkemeier siegreich. Im Einzel holten Chiara Pigerl (2), Sandra Wilkowski (1), Anja Lütkemeier (1) und Gabi Franssen (2) die Punkte. Damit hat sich das DJK-Team vorerst auf den zweiten Platz vorgeschoben. In der Herren-NRW-Liga spielt der TTC BW Grevenbroich weiter eine starke Saison. Im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte TTG Netphen gelang ein 9:4-Erfolg. Dabei kam auch BW-Rückkehrer Thomas Schettki zu seinem ersten Einsatz in der Rückserie. Er gewann sowohl das Eingangsdoppel an der Seite von Heinrich Walter als auch beide Einzel im Spitzenpaarkreuz gegen Markus Schipplock (3:0) und Kevin Eggers (2:0). Die weiteren BW-Zähler erspielten Ken-Julian Oberließen (1), Janos Pigerl (1), René Holz (1), Valerian Stoll (1), Dirk Kasper (1) sowie das Doppel Holz/Stoll.