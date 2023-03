Fußball-Kreisliga A Big Points für die Kellerkinder

SV Glehn – 1. FC Grevenbroich-Süd 2:3 (2:1). Der SV Glehn verliert zum zweiten Mal in Folge. Devrim Celik (10.) und Tobias Böhme (26.) brachten Glehn zwei Mal in Führung, Ensar Krasniqi (12.) und Berkay Köktürk (53.,56.) drehten die Partie. Großes Thema war am Sonntag aber der Abgang des Trainergespanns Kevin Hahn und Sven Servos. Die Gründe sollen intern bleiben. Vorsitzender Norbert Jurczyk sagt nur so viel: „Es lief nicht ganz reibungslos zwischen Trainer und Mannschaft.“ Bis zum Saisonende übernimmt Rückkehrer Markus Franken, der schon mal von 2013 bis 2017 vier Jahre lang erfolgreich in Glehn wirkte.