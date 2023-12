Farbfotos auf 72 Seiten Neuer Bildband über Burgen und Schlösser im Bergischen

Das Bergische Land ist seit jeher von seinen Schlössern und Burgen, Adeligen und Rittern geprägt. Sogar der Name geht auf Herzöge zurück – derer von Berg. „Das Haus Berg dehnte sein Herrschaftsgebiet in alle Himmelsrichtungen aus. So entstanden zahlreiche Adelssitze und Burgen, die oftmals zu prächtigen Schlössern ausgebaut wurden“, informiert Retterath.