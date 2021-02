Leichtathletik : Sommernachtslauf der TG Neuss erneut abgesagt

So voll war es 2019 bei der bislang letzten Auflage des Sommernachtslaufs. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Wie schon im vergangenen Jahr wird die Großveranstaltung in der Neusser City wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Ausrichter TG Neuss entschied sich, frühzeitig die Reißleine zu ziehen.

Die nächste Großveranstaltung im Rhein-Kreis Neuss fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Wie im vorigen Jahr wird der schon seit Jahrzehnten von der TG Neuss ausgerichtete Sommernachtslauf nicht wie geplant im Juni stattfinden. In einer Pressemitteilung führt der Ausrichter die unklare Situation bezüglich der weiteren Entwicklungen der Pandemie und die mit der Veranstaltung verbundenen umfangreichen Vorbereitungen als Begründung für die Absage an.

Es habe Alternativen gegeben, aber die seien mit dem ursprünglichen Charakter des Sommernachtslaufs nicht vereinbar gewesen. So sei eine Verlegung in die zweite Jahreshälfte – ohne eine wirkliche Gewissheit der Durchführung – angesichts des ohnehin vollen Sportkalenders und einem möglichen Saisonstart diverser Sportarten im dritten Quartal schwer vorstellbar gewesen. Die TG befürchtet, dass viele Laufveranstaltung im Herbst dazu führen, dass sie sich gegenseitig die Teilnehmer wegnehmen.

„Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, halten aber die Absage nach Abwägung aller Optionen für die richtige Lösung“, so Mario Meyen, 1. Vorsitzender der TG Neuss. „Die derzeitige Situation bezüglich der Schließung des Vereinssport ist für alle Sportvereine kritisch und auch teilweise Existenzbedrohend. Daher müssen wir bei der zurzeit nicht absehbaren Wiederaufnahme des Sportbetriebes gewappnet sein und unsere Kräfte darauf konzentrieren, unseren 5.500 Mitgliedern und zahlreichen Kursteilnehmern sowie den Reha-Patienten direkt wieder unser qualitativ hochwertiges und umfangreiches Sportangebot zu präsentieren!“, betont Meyen.

Nach Angaben des Vereins wird die Entscheidung von den Verantwortlichen der Stadt mitgetragen: „Der Neusser Sommernachtslauf ist eine der bedeutendsten sportlichen Großveranstaltungen in Neuss und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Für die Absage in diesem Jahr habe ich angesichts der Planungsunsicherheit vollstes Verständnis“, so Jörg Geerlings, Vorsitzender des Sportausschusses der Stadt Neuss. Klaus Ehren, Geschäftsführer der TG Neuss und hauptverantwortlicher Organisator des Laufs: „Wir werden uns nun die Zeit nehmen und das Gesamtkonzept des Sommernachtslaufs auf den Prüfstand stellen.“