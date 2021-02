Fußball : VdS Nievenheim stellt die Weichen

Nievenheim Die Nievenheimer Fußballer haben die Corona-Zwangspause genutzt, um die sportliche Führung ihrer Teams zu klären. Handlungsbedarf gibt es noch bei den Frauen.

Fünfeinhalb Jahre nach dem Abstieg aus der Oberliga und zweieinhalb Jahre nach dem Rückzug in die Kreisliga A melden die Fußballer des VdS Nievenheim wieder zarte Ambitionen an. „Mittelfristig ist die Bezirksliga auf jeden Fall ein Thema“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Zinta. Als das Corona-Virus den Ligabetrieb im November lahmlegte, stand die erste Mannschaft des Jubilars aus dem Vorjahr (Gründung 1920) in der Tabelle auf Platz drei, nur zwei Punkte und ein Spiel hinter Primus SC Grimlinghausen.

Da verwundert es nicht, dass sich der Kontrakt des jungen Trainers Daniel Köthe (32) sowie seiner Funktionscrew mit Markus Kindler (Betreuer/Torwarttrainer) an der Spitze schon jetzt um mindestens eine weitere Saison verlängert hat. Dahinter steckt auch der Plan, nach turbulenten Jahren so etwas wie Konstanz in den Verein zu bekommen. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht an der Südstraße. Um sicher zu gehen, dass niemand ausflippt, erinnert Zinta an die vergangene Spielzeit, „als wir unter den gleichen Voraussetzungen wie jetzt fast abgestiegen wären“. Auch aktuell sind personell keine großen Sprünge geplant. „Wir versuchen, was mit eigenen Leuten zu machen“, kündigt Zinta an. Er bestätigt zwar Gespräche mit potentiellen Verstärkungen, doch die gestalteten sich schwierig, „weil du noch gar nicht weißt, wo die Reisen hingeht“. Er hat indes den Rücken frei, „denn aus sportlichen Gründen wird am Ende dieser Saison auch niemand das Team verlassen“.