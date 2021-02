2. Handball-Bundesliga : Julian Köster in Dormagen verabschiedet

Dormagen Anlässlich des Testspiels gegen die Eulen Ludwigshafen wurde Rückraumspieler Julian Köster beim TSV Bayer Dormagen verabschiedet. Sein Förderer, Trainer Dusko Bilanovic, ist über den Abschied nicht glücklich.

Anderthalb Wochen zuvor hatten die Dormagener zunächst etwas überraschend verkündet, dass der linke Rückraumspieler den Verein verlässt. Doch da sah es noch so aus, als würde Köster, der nach einer schweren Knieverletzung an seinem Comeback arbeitet, noch bis zum Saisonende am Höhenberg bleiben. Aber Ende vergangener Woche verkündete der TSV dann die vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Januar. Begründet wurde das mit dem Wunsch der Gummersbacher, Köster frühzeitig in den Klub zu integrieren. Unter diesen Voraussetzungen hält auch Trainer Dusko Bilanovic den vorzeitigen Abgang des 20-Jährigen für sinnvoll, obwohl er es war, der Köster stets förderte und in der Saison 2019/2020 zum Durchbruch im Zweitliga-Team des TSV verhalf.