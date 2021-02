Interview mit Gösta Müller : SSV Neuss hat wieder Fragen an die Vereine

SSV Neuss hat wieder Fragen an die Vereine

Neuss Im November des vorigen Jahres befragte der Stadtsportverband Neuss (SSV) seine Mitgliedsvereine, um zu erfahren, wo in der Corona-Krise der Schuh drückt. Warum es vom 1. bis zum 15. Februar eine weitere Umfrage für die Vereine gibt, darüber sprach unsere Redaktion mit SSV-Geschäftsführer Gösta Müller.

Herr Müller, glauben Sie, dass sich seit November so viel geändert hat, dass eine weitere Umfrage nötig ist?

Müller Die Bedingungen waren im November einfach andere. Zum Beispiel kündigen viele Mitglieder Ende des Jahres. Wenn sich Corona da negativ ausgewirkt hat, konnte das noch gar nicht in die Ergebnisse einfließen. Uns interessiert einfach, ob es nach der Fortsetzung des Lockdowns Veränderungen und Entwicklungen gibt, auch was die Anzahl der Ehrenamtler anbelangt. Zudem interessiert uns, ob die Vereine gerüstet sind, wenn es wieder losgehen kann mit dem Sport.

Müller Das ergibt sich aus den Umfrageergebnisse, wo und wie wir ganz individuell helfen können. Zum Beispiel können wir aufzeigen, welche auch nicht so bekannte Förderprogramme es gibt.

Gab es auch so schon Anfragen?

Info Die Einladung zur Teilnahme an der Umfrage hat der SSV per E-Mail an die Neusser Vereine verschickt. Bislang haben bereits 15 Vereine geantwortet.