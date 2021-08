Hugo Junkers Hangar in Mönchengladbach : Netzwerkertreffen „MG ist IN“ startet nach langer Corona-Pause

Hugo Junkers Hangar in Mönchengladbach

Mönchengladbach 320 Gäste haben sich für die Veranstaltung in der großen Halle am Flughafen angemeldet. Den Corona-Regeln entsprechend müssen sie dafür geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Schirmherr ist Oberbürgermeister Felix Heinrichs, wichtigster Partner die Stadtsparkasse Mönchengladbach.

Mit der neuen Schutzverordnung ist für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder einiges möglich. Vor allem nach der persönlichen Begegnung und direktem Austausch sehnen sich viele, nicht vor einem Computer, sondern in einer schicken Location, mit gutem Essen. Nach eineinhalb Jahren Pandemie-Pause ist das am Dienstagabend wieder im Hugo Junkers Hangar bei „MG ist IN“ möglich. Bei der 13. Ausgabe des Netzwerktreffens der Rheinischen Post ist Oberbürgermeister Felix Heinrichs erstmals als Schirmherr dabei. 320 Gäste sind angemeldet. Die 3G-Regeln sind Voraussetzung, die Nachweise werden am Eingang kontrolliert. Caterer Thorsten Neumann und sein Team von „noi! Event & Catering“ sorgen für kulinarischen Genuss.