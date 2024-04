Fußball-Landesliga Joosten-Rückkehr von Jüchen nach Holzheim ist perfekt

Der 26-Jährige kommt in 124 Landesliga-Spielen auf 60 Tore (davon 52 für die HSG) und 49 Vorlagen. „Wir sind froh, dass Yannick zurück zur HSG kommt. Das Konzept und das, was wir in den nächsten Jahren vorhaben, haben Yannick überzeugt. Er soll hier ein Eckpfeiler für die Zukunft sein. Auch im nächsten Jahr haben wir eine junge Truppe. Daher benötigen wir seine Erfahrung und seinen Spirit für unser Spiel. Wir sind uns sicher, dass er uns hilft, unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Unsere Fans und der gesamte Verein freuen sich über die Rückkehr von Yannick“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.