Skaterhockey : Auch Platz zwei ist für die Crash Eagles ein Grund zum Feiern

U13-Europacup in Kaarst: Eagles-Stürmer Max Wrede attackiert im mit 2:0 gewonnenen Viertelfinale das Tor der Tigers Stegersbach. Foto: Eagles

Kaarst Die Stadt Kaarst gefällt als Ausrichter des U13-EuroCups mit sieben Nationen. Das Team der Gastgeber unterliegt erst im Finale übermächtigen Dänen.

Die Entscheidung, die Crash Eagles Kaarst mit der Ausrichtung des Schüler-Europapokals (U13) zu betrauen, zahlte sich für den Internationalen Skaterhockey-Verband (IISHF) in jeder Beziehung aus: Die Stadt Kaarst bot den zwölf Teams aus sieben Nationen an den vier Turniertagen die perfekte Bühne, um die Faszination ihres Lieblingssports einem breiten Publikum näherzubringen. Und weil Eigenlob in diesem Fall nicht stinkt, durfte Eagles-Vorsitzender Georg Otten nach dem von den Rødovre Red Devils aus Dänemark gewonnenen Finale zufrieden feststellen: „Die Besucher aus nah und fern haben ein Event der Extraklasse erlebt.“

Schön für den Hausherr: Auch sein Nachwuchs trug zum Gelingen der sportlichen Show tatkräftig bei. Auf dem Weg ins Endspiel blieben die Adler in der Vorrunde ungeschlagen, zogen mit Siegen über die Courroux Wolfies (4:2), Cup-Verteidiger Leader 1420 Moskau (2:1), die Zoran Falcons (4:3), Crusaders Lionhearts (9:0) und die Wolfurt Walkers (4:3) ins Viertelfinale ein. Dort sprang nach 2x12-Minuten auch gegen die Tigers Stegersbach aus Österreich ein 2:0-Erfolg heraus. „Es lief wie am Schnürchen“, zog Otten einigermaßen verwundert Zwischenbilanz. „Der Einzug ins Halbfinale war durchaus überraschend, da wir als Vierter der Deutschen Meisterschaft nur eine „Wildcard“ aufgrund der Ausrichtung bekommen hatten.“ Und es kam sogar noch besser für die Kaarster: Im Halbfinale machten die Zoran Falcons aus Israel zwar einen 0:2-Rückstand wett (für die Eagles trafen Bennet Otten und Max Wrede) und zogen kurz darauf gar in Front, doch Bennet Otten gelang der 3:3-Ausgleich. Die Coup war endgültig perfekt, als Jan Schiffer den Ball zum umjubelten Siegtreffer ins Netz der Falcons legte.

Info Cup-Verteidiger belegt in Kaarst vorletzten Platz 1. Rødovre Red Devils/DK 2. Crash Eagles Kaarst 3. Bissendorfer Panther 4. Zoran Falcons/ISR 5. SHC Courroux Wolfies/CH 6. ISV Tigers Stegersbach/A 7. IHC Wolfurt Walkers/A 8. Crefelder SC 9. SHC Wollerau/CH 10. IHC Atting 11. Leader 1420 Moskau 12. Crusaders Lionhearts/GB

Erst im Endspiel waren die Adler mit ihrem Latein am Ende. Wie schon im Halbfinale gegen Bissendorf (8:0) machten die Rødovre Red Devils kurzen Prozess mit ihrem Kontrahenten. Die deutliche 0:8-Niederlage trübte die gute Stimmung der Gastgeber allerdings nur kurz. „Die Dänen spielten auf einem anderen Level“, gab Otten zu und ging ins Detail. „Im Eishockey sind sie mit identischer Mannschaft dänischer Meister geworden und in Anton Linde, der hier ins All-Star-Team berufen wurde, stellen sie in dieser Altersklasse aktuell den besten Spieler.“ Runter wie Öl ging ihm auch das Feedback der Prominenz: „Schirmherr Axel Volker vom Stadtsportverband, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus und die Repräsentanten des internationalen Verbandes waren begeistert von der tollen Atmosphäre in der Stadtparkhalle.“